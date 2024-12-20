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Состав пилотов всех команд Формулы-1 на сезон-2025

20 гонщиков будут бороться за чемпионский титул.
Сегодня, 16:34
formula1.com
formula1.com

Все команды Формулы-1 наконец определились с составом пилотов на следующий сезон.

В пятницу, 20 декабря, Рейсинг Буллз стала последней командой, объявившей своих пилотов, закончив формирование пелотона.

Состав команд Формулы-1 на сезон-2025

Ред Булл: Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон

Макларен: Ландо Норрис и Оскар Пиастри

Феррари: Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон

Мерседес: Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли

Астон Мартин: Фернандо Алонсо Ланс Стролл

РБ: Юки Цунода и Исак Хаджар

Уильямс: Алекс Албон и Карлос Сайнс

Хаас: Эстебан Окон и Оливер Бермен

Альпин: Пьер Гасли и Джек Дуэн

Заубер: Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето
 

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