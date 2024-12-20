Состав пилотов всех команд Формулы-1 на сезон-2025
20 гонщиков будут бороться за чемпионский титул.
Все команды Формулы-1 наконец определились с составом пилотов на следующий сезон.
В пятницу, 20 декабря, Рейсинг Буллз стала последней командой, объявившей своих пилотов, закончив формирование пелотона.
Состав команд Формулы-1 на сезон-2025
Ред Булл: Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон
Макларен: Ландо Норрис и Оскар Пиастри
Феррари: Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон
Мерседес: Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли
Астон Мартин: Фернандо Алонсо Ланс Стролл
РБ: Юки Цунода и Исак Хаджар
Уильямс: Алекс Албон и Карлос Сайнс
Хаас: Эстебан Окон и Оливер Бермен
Альпин: Пьер Гасли и Джек Дуэн
Заубер: Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето
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