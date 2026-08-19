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Автоспорт

Пилот Ред Булл травмирован и может пропустить Гран-при Нидерландов

Из-за травмы Аджара Лоусон и Цунода меняются местами.
Сегодня, 12:23       Автор: Валентина Чорноштан
Исак Аджар / Getty Images
Исак Аджар / Getty Images

Исак Аджар получил травму запястья во время тренировки и рискует пропустить Гран-при Нидерландов в Зандворте, сообщает Autosport.

Если 21-летний француз не сможет выйти на старт, его место в основной команде займёт Лиам Лоусон. Новозеландец вновь станет напарником Макса Ферстаппена.

В таком случае место Лоусона в Рейсинг Буллз может занять резервный пилот Юки Цунода, который составит пару Арвиду Линдбладу.

В Ред Булл надеются, что Аджар сможет восстановиться к следующему этапу в Монце. Добавим, что окончательное решение в Ред Булл пока не приняли.

Тем временем Уильямс продлил контракт с одним из пилотов.

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