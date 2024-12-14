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Автоспорт

ФИА опубликовала официальную заявку пилотов на сезон-2025

В ней есть три важных момента.
Сегодня, 17:34
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

ФИА опубликовала список пилотов на 2025 год.

А в связи с этим стоит отметить сразу три интересных момента. Во-первых, Серхио Перес все еще остается пилотом Ред Булл.

Однако ряд источников продолжает утверждать, что команда продолжает вести с мексиканцем переговоры о расторжении контракта.

Остальные два момента связаны с сестринской командой Ред Булл. С нового сезона она получит название Рейсинг Буллз.

А во-вторых, место второго пилота все еще пустует, похоже, в Ред Булл до сих пор не могу выбрать между Лиамом Лоусоном и Исаком Хаджаром.

Ранее также было подсчитано, кто из пилотов оказался наиболее убыточным .

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