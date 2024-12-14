ФИА опубликовала официальную заявку пилотов на сезон-2025
В ней есть три важных момента.
ФИА опубликовала список пилотов на 2025 год.
А в связи с этим стоит отметить сразу три интересных момента. Во-первых, Серхио Перес все еще остается пилотом Ред Булл.
Однако ряд источников продолжает утверждать, что команда продолжает вести с мексиканцем переговоры о расторжении контракта.
Остальные два момента связаны с сестринской командой Ред Булл. С нового сезона она получит название Рейсинг Буллз.
А во-вторых, место второго пилота все еще пустует, похоже, в Ред Булл до сих пор не могу выбрать между Лиамом Лоусоном и Исаком Хаджаром.
Ранее также было подсчитано, кто из пилотов оказался наиболее убыточным .
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