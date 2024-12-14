Уильямс больше всего финансово пострадали от аварий своих гонщиков, "лидер" - Перес
Непременной составляющей любой гонки являются аварии и Формула-1 конечно не является исключением.GiveMeSport подсчитали, что суммарная стоимость ущерба от аварий в 2024 году составила 29'061'775 фунтов.
Главным "аварийщиком" стал Серхио Перес из Ред Булл, который неоднократно разбивал машину и набил ее на 3'810'000 фунтов стерлингов.
Три пилота Уильямс – Логан Саржент, Франко Колапинто и Алекс Албон – суммарно принесли повреждений на 8'210'000, при чем каждый из них перебил планку в два млн.
Единственным, кто смог в течение сезона не бить свой болид, стал Пьер Гасли из Альпин.
- Серхио Перес – 3'810'000
- Алекс Альбон – 3'660'000
- Джордж Рассел – 2'610'000
- Логан Сарджент – 2'360'000
- Карлос Сайнс – 2'260'000
- Франко Колапинто – 2'190'000
- Юки Цунода – 1'690'000
- Фернандо Алонсо – 1'540'000
- Лэнс Стролл – 1'480'000
- Чжоу Гуанью – 1'110'000
- Кевин Магнуссен – 1'020'000
- Даниэль Риккардо - 957'925
- Шарль Леклерк – 946'167
- Эстебан Окон – 787'819
- Макс Ферстаппен - 714'005
- Оскар Пиастри – 450'742
- Нико Хюлькенберг – 372'352
- Ландо Норрис - 330'805
- Оливер Берман – 325'318
- Льюис Гамильтон – 250'848
- Валттери Боттас – 97'897
- Лиам Лоусон - 97'897
- Пьер Гасли - 0
Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал наиболее высокооплачиваемым пилотом года по версии Forbes
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