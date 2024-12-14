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Автоспорт

Уильямс больше всего финансово пострадали от аварий своих гонщиков, "лидер" - Перес

Аварии стоили командам около 30 млн фунтов.
Сегодня, 13:27
Авария Серхио Переса / Getty Images
Авария Серхио Переса / Getty Images

Непременной составляющей любой гонки являются аварии и Формула-1 конечно не является исключением.GiveMeSport подсчитали, что суммарная стоимость ущерба от аварий в 2024 году составила 29'061'775 фунтов.

Главным "аварийщиком" стал Серхио Перес из Ред Булл, который неоднократно разбивал машину и набил ее на 3'810'000 фунтов стерлингов.

Три пилота Уильямс – Логан Саржент, Франко Колапинто и Алекс Албон – суммарно принесли повреждений на 8'210'000, при чем каждый из них перебил планку в два млн.

Единственным, кто смог в течение сезона не бить свой болид, стал Пьер Гасли из Альпин.

  1. Серхио Перес – 3'810'000
  2. Алекс Альбон – 3'660'000
  3. Джордж Рассел – 2'610'000
  4. Логан Сарджент – 2'360'000
  5. Карлос Сайнс – 2'260'000
  6. Франко Колапинто – 2'190'000
  7. Юки Цунода – 1'690'000
  8. Фернандо Алонсо – 1'540'000
  9. Лэнс Стролл – 1'480'000
  10. Чжоу Гуанью – 1'110'000
  11. Кевин Магнуссен – 1'020'000
  12. Даниэль Риккардо - 957'925
  13. Шарль Леклерк – 946'167
  14. Эстебан Окон – 787'819
  15. Макс Ферстаппен - 714'005
  16. Оскар Пиастри – 450'742
  17. Нико Хюлькенберг – 372'352
  18. Ландо Норрис - 330'805
  19. Оливер Берман – 325'318
  20. Льюис Гамильтон – 250'848
  21. Валттери Боттас – 97'897
  22. Лиам Лоусон - 97'897
  23. Пьер Гасли - 0

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал наиболее высокооплачиваемым пилотом года по версии Forbes

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