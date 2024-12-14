Уильямс больше всего финансово пострадали от аварий своих гонщиков, "лидер" - Перес

Непременной составляющей любой гонки являются аварии и Формула-1 конечно не является исключением.GiveMeSport подсчитали, что суммарная стоимость ущерба от аварий в 2024 году составила 29'061'775 фунтов.

Главным "аварийщиком" стал Серхио Перес из Ред Булл, который неоднократно разбивал машину и набил ее на 3'810'000 фунтов стерлингов.

Три пилота Уильямс – Логан Саржент, Франко Колапинто и Алекс Албон – суммарно принесли повреждений на 8'210'000, при чем каждый из них перебил планку в два млн.

Единственным, кто смог в течение сезона не бить свой болид, стал Пьер Гасли из Альпин.

Серхио Перес – 3'810'000 Алекс Альбон – 3'660'000 Джордж Рассел – 2'610'000 Логан Сарджент – 2'360'000 Карлос Сайнс – 2'260'000 Франко Колапинто – 2'190'000 Юки Цунода – 1'690'000 Фернандо Алонсо – 1'540'000 Лэнс Стролл – 1'480'000 Чжоу Гуанью – 1'110'000 Кевин Магнуссен – 1'020'000 Даниэль Риккардо - 957'925 Шарль Леклерк – 946'167 Эстебан Окон – 787'819 Макс Ферстаппен - 714'005 Оскар Пиастри – 450'742 Нико Хюлькенберг – 372'352 Ландо Норрис - 330'805 Оливер Берман – 325'318 Льюис Гамильтон – 250'848 Валттери Боттас – 97'897 Лиам Лоусон - 97'897 Пьер Гасли - 0

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал наиболее высокооплачиваемым пилотом года по версии Forbes

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