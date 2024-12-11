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Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом года по версии Forbes

В топ-10 есть несколько неожиданных позиций.
Сегодня, 14:00
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Издание Forbes опубликовало список десяти самых высокооплачивваемых пилотов в Формуле-1.

Ожидаемо, больше всех заработал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, чья только зарплата в Ред Булл составила 75 млн долларов.

На втором месте расположился теперь уже пилот Феррари Льюис Хэмилтон, а тройку замкнул Ландо Норрис из Макларен.

Стоит отметить, что благодаря огромным бонусам оба пилота Макларен попали в топ-10.

Топ-10 самых высокооплачиваемых пилотов в 2024 году по версии Forbes

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 75 млн долларов (60 зарплата+15 бонусы)
  2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 57 млн (55+2)
  3. Ландо Норрис (Макларен) – 35 млн (12+23)
  4. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 27,5 млн (24+3,5)
  5. Шарль Леклер (Феррари) – 27 млн (15+12)
  6. Джордж Расселл (Мерседес) – 23 млн (15+8)
  7. Оскар Пиастри (Макларен) – 22 млн (5+17)
  8. Серхио Перес (Ред Булл) – 19,5 млн (12+7,5)
  9. Карлос Сайнс (Феррари) – 19 млн (10+9)
  10. Пьер Гасли (Альпин) – 12 млн (10+2)

Ранее также Фернандо Алонсо заявил, что намерен бороться за титул в сезоне-2026.

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