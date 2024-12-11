Алонсо: Знаю, что сезон-2026 будет моим последним шансом на третий титул

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо заявил, что в сезоне-2026 намерен побороться за чемпионский титул.

Испанец считает, что новый регламент, а также наличие в команде Эдриана Ньюи подарят ему последний шанс в карьере завоевать третий титул.

Кроме того Алонсо признал, что сезон-2026 может стать для него последним в карьере при любом исходе.

"Я по-прежнему мечтаю. Почему нет? Я знаю, что сезон-2026, вероятно, будет моим единственным шансом, потому что сделать это в 2025 году будет чрезвычайно трудно. Но да, я продолжаю мечтать. Ведь Формула-1 – она для мечтателей, ведь здесь может случиться что угодно. Так что посмотрим.

И да, ожидания от сезона-2026 будут высоки, ведь у нас будет совершенно новая машина, построенная Эдрианом Ньюи под новый технический регламент.

И сезон-2026 – по крайней мере, на старте сезона ситуация будет именно таковой, – вероятно, будет для меня последним в Формуле-1. Ведь мой нынешний контракт рассчитан до конца сезона-2026. Так что да, пришло время показать результат. Ожидания очень высоки", - приводит слова испанца BBC.

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