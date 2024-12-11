Кадиллак подписал соглашение о поставках моторов с одной из команд Формулы-1

Феррари объявила о сотрудничестве с Андретти-Кадиллак.

Начиная с сезона-2026 итальянский автопрроизводитель станет поставщиком новой команды Формулы-1.

В свои первые два сезона Кадиллак будет использовать силовые установки и коробки передач Феррари.

Как сообщалось ранее, у американцев было две опции - выкупить наработки Рено или договориться с одной из команд. Очевидно, что был выбран второй вариант.

Также стоит отметить, что в объявлении Феррари указан "многолетний контракт". Возможно, Кадиллак решил перестраховаться на тот случай, если команда не успеет создать собственный мотор до 2028 года. Тогда они продолжат ездить на итальянских двигателях.

Стоит отметить, что по итогам сезона-2024 Феррари заняли второе место в Кубке конструкторов.

Ранее также Льюис Хэмилтон провел последнюю гонку за Мерседес.

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