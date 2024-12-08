Конец эпохи: Хэмилтон провел последнюю гонку за Мерседес

Гран-при Абу-Даби стало последним для Льюиса Хэмилтона в Мерседес.

Напомним, что в последней гонке сезона британец прорвался с 16-й позиции на четвертую, опередив на последнем круге товарища по команде Джорджа Расселла.

Начиная со следующего сезона Хэмилтон будет выступать за Феррари, и впервые в карьере Льюис будет ездить не на двигателех от Мерседес.

Напомним, что британский пилот присоединился к немецкой команде в 2013 году, перейдя из Макларен. В течение следующих сезонов сэр Льюис шесть раз стал чемпион мира, а также установил ряд рекордов.

Со всеми результатами Гран-при Абу-Даби вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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