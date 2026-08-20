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Автоспорт

Еще одна команда готовится представить новый контракт

Льюис Хэмилтон останется в Феррари.
Сегодня, 16:50       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Феррари и Льюис Хэмилтон готовятся официально объявить о продолжении сотрудничества, утверждает F1 Oversteer.

По данным издания, стороны уже согласовали новый контракт.

Скудерия предложила пилоту контракт на еще один сезон, так что в следующем году Хэмилтон продолжить выступать за итальянскую команду.

Скорее всего, официальное объявление состоится перед и на самом домашнем Гран-при Феррари в Монце.

Напомним, что в текущем сезон Льюис Хэмилтон занимает вторую строчку личного зачету со 169 очками.

Ранее также Ред Булл объявил о продлении контракта со своим пилотом.

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