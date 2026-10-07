Испанский защитник Дани Карвахаль останется свободным агентом, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что 34-летнего футболиста планировал подписать Хетафе, но сделка сорвалась.

Карвахаль был согласен на существенное уменьшение зарплаты и небольшой срок контракта, даже успел пройти медосмотр.

Но в итоге президент клуба Анхель Торрес заявил, что сделка сорвалась. Никакими другими деталями функционер не стал делиться с прессой.

Ранее также сообщалось, что Барселона получили серьезное усиление.

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