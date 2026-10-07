Барселона получила серьезное усиление перед предстоящим туром

Жоан Гарсия может сыграть против Хетафе.

Голкипер Барселоны Жоан Гарсия приступил к трнеировкам с командой, пишет Marca.

Напомним, что испанец получил повреждение еще в сентябре против Расинга. Из-за этого он пропустил пару матчей Ла Лиги и Лиги наций.

В среду, 7 октября, Гарсия приступил к полноценным тренировкам с первой командой.

Ожидается, что вратарь выйдет в стартовом составе на предстоящий поединок против Хетафе в эту субботу.

Ранее также сообщалось, что экс-звезда Реала может вернуться в Ла Лигу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!