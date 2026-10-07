iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Чемпион мира и Европы объявил о завершении карьеры

Педро так и не нашел себе новый клуб.
Сегодня, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Педро / Getty Images
Педро / Getty Images

39-летний испанский полузащитник Педро объявил об окончании карьеры.

Напомним, что прошлым летом футболист стал свободным агентом после истечения контракта с Лацио. 

В итоге Педро решил завершить карьеру, о чем объявил в своих социальных сетях.

Я чувствую, что настало подходящее время. Время сделать шаг вперед и начать новую главу в своей жизни.

Я ухожу с гордостью за то, что осуществил свою мечту, и за всех людей, которые были рядом и сделали ее реальностью.

Спасибо, футбол, за то, что ты сделал меня таким счастливым

За свою карьеру Педро провел 841 официальный матч, отличившись более чем 200 голами. Он выигрывал АПЛ, Ла Лигу, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубки Англии и Испании. Всего на счету испанца 25 трофеев.

Также полузащитник представлял сборную Испании, с которой становился чемпионом мира и Европы.

Ранее также сообщалось, что Лионель Месси попрощался со сборной Аргентины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Арсенал продлил контракт с Артетой Арсенал продлил контракт с Артетой
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
Тухелю покорилось историческое достижение во главе сборной Англии Тухелю покорилось историческое достижение во главе сборной Англии
Промоутер Хрговича подтвердил его следующего соперника Промоутер Хрговича подтвердил его следующего соперника

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: финал тура Лиги наций, дерби Англия — Чехия и Хорватия — Испания
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров

Последние новости

Европа16:25
Чемпион мира и Европы объявил о завершении карьеры
Европа15:52
Арсенал продлил контракт с Артетой
ЧМ-202614:55
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
Лига наций13:59
Тухелю покорилось историческое достижение во главе сборной Англии
Бокс13:27
Промоутер Хрговича подтвердил его следующего соперника
НБА12:46
Михайлюк провел результативный матч за Юту в предсезонке
Бокс11:59
Промоутер Итаумы рассказал, когда тот проведет следующий бой после первого поражения
Другие страны11:23
"Не хочу уходить, не хочу покидать поле": Месси трогательно попрощался со сборной Аргентины
Украина10:40
Кто станет чемпионом Украины по футболу в сезоне 2026/27
Киберспорт10:29
NaVi потерпели поражение в четвертом раунде ESL Pro League Season 24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK