Чемпион мира и Европы объявил о завершении карьеры

Педро так и не нашел себе новый клуб.

39-летний испанский полузащитник Педро объявил об окончании карьеры.

Напомним, что прошлым летом футболист стал свободным агентом после истечения контракта с Лацио.

В итоге Педро решил завершить карьеру, о чем объявил в своих социальных сетях.

Я чувствую, что настало подходящее время. Время сделать шаг вперед и начать новую главу в своей жизни. Я ухожу с гордостью за то, что осуществил свою мечту, и за всех людей, которые были рядом и сделали ее реальностью. Спасибо, футбол, за то, что ты сделал меня таким счастливым

За свою карьеру Педро провел 841 официальный матч, отличившись более чем 200 голами. Он выигрывал АПЛ, Ла Лигу, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубки Англии и Испании. Всего на счету испанца 25 трофеев.

Также полузащитник представлял сборную Испании, с которой становился чемпионом мира и Европы.

Ранее также сообщалось, что Лионель Месси попрощался со сборной Аргентины.

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