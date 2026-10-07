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Команды Формулы-1 хотят изменить потолок расходов на будущий сезон

Уильямс инициировал обсуждения.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Команды Формулы-1 намерены пересмотреть финансовый регламент, пишет The Race.

Инициатором идеи стала команда Уильямс, которая призвала поменять потолок расходов. По мнению руководителя команды Джеймса Воулза, текущий потолок расходов ведет к расслоению команд.

На ближайшем заседании комиссия рассмотрит варианты механизмов, которые позволят командам из нижней части таблицы тратить больше, чем их конкурентам.

Однако есть две сложности. Во-первых, сама проработка механизмов, которые позволили бы дать отстающим командам шанс, не нарушив при этом честность соревнований.

А во-вторых, чтобы изменить регламент на будущий сезон Уильямс нужно супербольшинство - поддержка Формулы-1, ФИА и шести из одиннадцати коллектив.

На текущий момент Уильямс обладает поддержкой Астон Мартин, Кадиллак, Ауди и Альпин, что может позволить изменить регламент в 2028 году. Для этого останется заручиться поддержкой чемпионата и федерации.

Ранее также сообщалось, что Формула-1 договорилась о проведении африканского Гран-при.

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