Формула-1 договорилась о проведении африканского Гран-при

В 2030 году календарь пополнит гонка в Руанде.

Формула-1 уже договорилась о проведении нового этапа в Африке, утверждает RacingNews365.

Напомним, что серия уже давно хочет присутствовать на всех континентах, а разговоры об Африке в этом контексте являются ключевыми.

Инсайдеры сообщают, что Формула-1 уже подписала соглашение о проведнии этапа в Руанде в 2030 году. Официально об этом объявят позднее.

Сейчас неподалеку от Кигали идет постройка нового автодрома, за который отвечает компания былвшего пилота Формулы-1 Алекса Вурца.

Ранее также сообщалось, что в 2030 году в календаре будет еще одно важное изменение.

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