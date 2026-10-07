Легендарный спортивный бренд может вернуться в Формулу-1
Nike намерен вернуться в Формулу-1, пишет Motorsport.
Напомним, что американский бренд последний раз сотрудничал с "королевой автоспорта" еще в 2002 году.
Тогда компания подписала контракт с Михаэлем Шумахером, когда тот перешел в Феррари. После этого Nike больше не появлялся в Формуле-1.
Однако недавно в состав совета директоров вошел АлександрАрно – глава одной из компаний группы LVMH, которая ранее подписала с чемпионатом десятилетний контракт.
Он склоняет Nike подписать контракт с ФОМ, которая владеет правами Формулы-1. Компания будет поставлять свои товары им, также у Nike уже налажены контакты с Кадиллак.
Ранее также сообщалось, что команды Формулы-1 хотят пересмотреть потолок расходов.
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