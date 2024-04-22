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Автоспорт

Формула-1 ведет переговоры об организации еще двух Гран-при в Азии

Вероятно, речь идет о Южной Корее и Таиланде.
Сегодня, 17:25
Стефано Доменикали / Getty Images
Стефано Доменикали / Getty Images

Формула-1 в ближайшее время проведет переговоры касательно еще двух Гран-при в Азии, пишет racingnews365.

По информации издания, глава серии Стефано Доменикали планирует посетить сразу две азиатских страны, чтобы провести предварительные переговоры.

Первая - Южная Корея, там уже давно готовится проект городской трассы. Напомним, что последний раз гонка на Международном автодроме Кореи прошла еще в 2013 году.

Вторая страна неизвестна, но предполагается, что речь идет о будущем Гран-при Таиланда.

Уже некоторое время ходят слухи о новой трассе, которая частично будет проходить по улицам Бангкока, а именно по знаменитому Ратчадамноен авеню.

Ранее также сообщалось, что в Ф-1 могут сменить систему начисления очков.

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