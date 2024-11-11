Ред Булл принял окончательное решение по Пересу - Marca
Серхио остается в команде.
Ред Булл решил сохранить Серхио Переса на следующий сезон, утверждает Marca.
Напомним, что слухи об уходе мексиканского пилота ходили в течение всего текущего сезона, однако команда так и не решилась на смену Чеко.
По информации издания, команда снова решила сохранить Переса, так как он сумел привлечь новых споносоров на будущий сезон. При этом неизвестно, о каких компаниях идет речь.
Кроме того, Ред Булл уже согласовал с пилотом выпуск новой коллекции одежды и другой атрибутики.
Ранее также сообщалось, что Ауди может продать часть акций Заубер.
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