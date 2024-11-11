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Ред Булл принял окончательное решение по Пересу - Marca

Серхио остается в команде.
Сегодня, 11:15
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Ред Булл решил сохранить Серхио Переса на следующий сезон, утверждает Marca.

Напомним, что слухи об уходе мексиканского пилота ходили в течение всего текущего сезона, однако команда так и не решилась на смену Чеко.

По информации издания, команда снова решила сохранить Переса, так как он сумел привлечь новых споносоров на будущий сезон. При этом неизвестно, о каких компаниях идет речь.

Кроме того, Ред Булл уже согласовал с пилотом выпуск новой коллекции одежды и другой атрибутики. 

Ранее также сообщалось, что Ауди может продать часть акций Заубер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес

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