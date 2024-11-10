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Автоспорт

Катарский суверенный фонд может стать совладельцем команды Формулы-1

Ауди ведет переговоры о совладении Заубер.
Сегодня, 15:15
Маттиа Бинотто / Getty Images
Маттиа Бинотто / Getty Images

Ауди ведет переговоры с катарским суверенным фондом о продаже акций Заубер, утверждает Autosport.

Напомним, ранее журналисты уже писали, что Фольксваген может продать команду, так как текущее руководство компании не уверено в успехе проекта Формулы-1.

Эту же информацию подтверждает и Autosport, компания действительно ведет переговоры о том, чтобы катарский суверенный фонд стал совладельцем Заубер.

В Ауди уже признали, что проблемы Фольксваген прямо скажутся на проекте в Формуле-1, а сотрудничество с катарцами может решить все проблемы команды.

При этом отдельно отмечается, что Ауди не намерена терять контроль над командой или вовсе ее продавать.

Ранее также Джереми Кларксон поделился своими впечатлениями от Гран-при Бразилии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер ауди

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