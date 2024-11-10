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Автоспорт

Кларксон - о гонке Бразилии: Льюис просто постарел

Также журналист назвал Макса один из лучших пилотов в истории.
Сегодня, 13:59
Джереми Кларксон / Getty Images
Джереми Кларксон / Getty Images

Известный британский журналист Джереми Кларксон поделился своими мыслями о Гран-при Бразилии.

Напомним, что гонку в Сан-Паулу выиграл Макс Ферстаппен, стартовавший с 17-й позиции.

Кларскон заявил, что Интерлагос показал, что Ферстаппен является лучшим пилотом на мира на текущий момент. А результаты Хэмилтона говорят о том, что пилот постарел.

"По ходу последнего гоночного уик-энда мы выяснили две вещи. Ну, вообще три – если считать Ланса Стролла, который разбил свою только что отремонтированную машину на формирующем круге. А потом заехал в гравийную ловушку.

Так вот, Макс Ферстаппен – один из величайших гонщиков в истории. Возможно, он величайших гонщик из всех, кого мне доводилось видеть своими глазами.

А вот Льюис Хэмилтон прошел свой пик и уже не в лучшей форме. За место в самом конце по итогам квалификации они винил свою машину, но его напарник, Джордж Расселл, при этом был на первом ряду.

Конечно, возможно, все это происходит из-за того, что в следующем году Льюис переходит в Феррари, и поэтому команда заправляет его болид лимонадом вместо топлива. Но это кажется маловероятным. Гораздо вероятнее то, что Льюис просто постарел", - приводит слова Кларксона The Sun.

Ранее также сообщалось, что Хорнер и Марко снова не могут найти компромисс.

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