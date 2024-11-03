Ферстаппен сделал сумасшедший рывок и выиграл Гран-при Бразилии
Завершился дождевой этап, победителем которого стал гонщик Ред Булла.
В воскресенье, 3 ноября, прошла гонка Формулы-1 – Гран-при Бразилии.
Победителем заезда стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Нидерландец в квалификации занял 12-е место, но стартовал 17 из-за замены двигателя перед Гран-при.
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За первые круги ему удалось отыграть семь позиций, а затем войти в троку лучших. До конца Гран-при он вышел на первое место и выиграл свой первый титул с июня.
Ландо Норрис, который выиграл квалификацию, провалился. Пилот Макларен стал шестым.
Гонщики Альпин - Эстебан Окон и Пьерр Гасли сумели удивить. Им удалось финишировать в тройку лучших.
Итоговая классификация
Следующий этап пройдет в США.
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