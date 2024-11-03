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Автоспорт

Ферстаппен сделал сумасшедший рывок и выиграл Гран-при Бразилии

Завершился дождевой этап, победителем которого стал гонщик Ред Булла.
Сегодня, 20:15
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 3 ноября, прошла гонка Формулы-1 – Гран-при Бразилии.

Победителем заезда стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Нидерландец в квалификации занял 12-е место, но стартовал 17 из-за замены двигателя перед Гран-при.

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За первые круги ему удалось отыграть семь позиций, а затем войти в троку лучших. До конца Гран-при он вышел на первое место и выиграл свой первый титул с июня.

Ландо Норрис, который выиграл квалификацию, провалился. Пилот Макларен стал шестым.

Гонщики Альпин - Эстебан Окон и Пьерр Гасли сумели удивить. Им удалось финишировать в тройку лучших.

Итоговая классификация

Следующий этап пройдет в США.

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