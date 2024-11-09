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Автоспорт

Хорнер и Марко разошлись во мнениях относительно напарника Ферстаппена

В команде очередной конфликт.
Сегодня, 17:45
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

В руководстве Ред Булл нет единого мнения касательно кандидатуры второго пилота, утверждает Autosport.

Издание утверждает, что "быки" сейчас ведут переговоры о переходе Франко Колапинто, однако Хорен и Марко имеют разные планы на пилота.

Руководитель команды хочет рискнуть и поставить аргентинца напарником Ферстаппена. Важным фактором здесь является популярность Франко в Латинской Америке.

Советник же наоборот считает, что напарником Макса должен стать Лиам Лоусон, а Колапинто должен выступать за РБ.

Лоусон является воспитанником команды, и его замена на КОлапинто станет ударом по программе развития молодых пилотов. К тому же Лоусон более опытный пилот.

Ранее также сообщалось, что и Альпин имеет свои планы на Колапинто.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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