Хорнер и Марко разошлись во мнениях относительно напарника Ферстаппена

В руководстве Ред Булл нет единого мнения касательно кандидатуры второго пилота, утверждает Autosport.

Издание утверждает, что "быки" сейчас ведут переговоры о переходе Франко Колапинто, однако Хорен и Марко имеют разные планы на пилота.

Руководитель команды хочет рискнуть и поставить аргентинца напарником Ферстаппена. Важным фактором здесь является популярность Франко в Латинской Америке.

Советник же наоборот считает, что напарником Макса должен стать Лиам Лоусон, а Колапинто должен выступать за РБ.

Лоусон является воспитанником команды, и его замена на КОлапинто станет ударом по программе развития молодых пилотов. К тому же Лоусон более опытный пилот.

Ранее также сообщалось, что и Альпин имеет свои планы на Колапинто.

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