Альпин пытается переманить пилота Уильямс
Бриаторе решил заменить Дуэна Колапинто.
Альпин решил неожиданно попробовать сменить состав пилотов, пишет La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что французская команда уже утвердила состав на 2025-й год - Пьер Гасли и Джек Дуэн.
Однако Флавио Бриаторе вдруг передумал, и решил заменить юниора Альпином юниором Уильямса Франко Колапинто.
Отметим, что у аргентинца нет кок-пита на следующий сезон, однако слухи связывают его с Ред Булл. Если же "быки" решат сохранить Серхио Переса, у Альпин есть все шансы переманить Колапинто.
В этом случае дебют Джека Дуэна в Формуле-1 будет отложен на неопределенный срок.
Ранее также определились планы Валттери Боттаса на будущий сезон.
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