Альпин пытается переманить пилота Уильямс

Альпин решил неожиданно попробовать сменить состав пилотов, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что французская команда уже утвердила состав на 2025-й год - Пьер Гасли и Джек Дуэн.

Однако Флавио Бриаторе вдруг передумал, и решил заменить юниора Альпином юниором Уильямса Франко Колапинто.

Отметим, что у аргентинца нет кок-пита на следующий сезон, однако слухи связывают его с Ред Булл. Если же "быки" решат сохранить Серхио Переса, у Альпин есть все шансы переманить Колапинто.

В этом случае дебют Джека Дуэна в Формуле-1 будет отложен на неопределенный срок.

Ранее также определились планы Валттери Боттаса на будущий сезон.

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