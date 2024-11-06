Боттас вернется в свою бывшую команду
Финн может стать резервным пилотом Мерседес.
Пилот Заубер Валттери Боттас, вероятно, вернется в Мерседес, утверждает Autosport.
Напомним, ранее Заубер объявил, что полностью меняет состав пилотов на следующий сезон, и финн остался без места в пелотоне.
Как утверджает издание, Валттери уже некоторое время ведет переговоры с Мерседес о своем возвращении.
Очевидно, что и в бывшей команде нет места Боттасу на стартовой решетке, однако финн готов занять место резервного пилота.
Напомним, что в Мерседес Валттери Боттас провел пять сезонов с 2017 по 2021 год.
Ранее Заубер объявил о контракте с новым пилотом.
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