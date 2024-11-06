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Автоспорт

Боттас вернется в свою бывшую команду

Финн может стать резервным пилотом Мерседес.
Сегодня, 12:30
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Пилот Заубер Валттери Боттас, вероятно, вернется в Мерседес, утверждает Autosport.

Напомним, ранее Заубер объявил, что полностью меняет состав пилотов на следующий сезон, и финн остался без места в пелотоне.

Как утверджает издание, Валттери уже некоторое время ведет переговоры с Мерседес о своем возвращении.

Очевидно, что и в бывшей команде нет места Боттасу на стартовой решетке, однако финн готов занять место резервного пилота.

Напомним, что в Мерседес Валттери Боттас провел пять сезонов с 2017 по 2021 год.

Ранее Заубер объявил о контракте с новым пилотом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Валттери Боттас

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