Заубер объявил имя второго пилота на следующий сезон

Заубер объявил о подписании контракта с Габриэлем Бортолето.

20-летний бразилец стал чемпионом Формулы-3 в своем дебютном сезоне, а на текущий момент является лидером зачета в Формуле-2.

Со следующего сезона Бортолето будет выступать за Заубер в паре с Нико Хюлькенбергом. Детали контракта не раскрывались.

Отметим, что Габриэль станет первым бразильским пилотом Формулы-1 со времен Фелипе Массы.

Ранее также Заубер официально объявил об уходе Боттаса и Гуаньюй.

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