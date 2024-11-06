Заубер объявил, что полностью изменит состав пилотов

Команда Формулы-1 Заубер официально объявила о смене пилотов.

Чжоу Гуаньюй и Валттери Боттас покинут команду по окончании сезона.

"После открытых и конструктивных дискуссий с Валттери Боттасом и Чжоу Гуанью мы пришли к общему выводу, что условия для продолжения совместной работы не могут быть выполнены, поэтому мы решили, что пришло время разойтись.

Мы хотели бы поблагодарить обоих за вклад, который они сделали в команду за последние три года. Они были воплощением профессионализма, используя свой опыт и энтузиазм для поддержки нашего роста", - говорится в заявлении.

Напомним, что с сезона-2026 Заубер станет заводской командой Ауди. На текущий момент у команды уже есть контракт с Нико Хюлькенбергом, ожидается, что вторым пилотом станет Габриэль Бортолето.

Ранее также сообщалось, что Хэмилтон не покинет Мерседес досрочно.

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