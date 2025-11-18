iSport.ua
Автоспорт

Середняк Формулы-1 подготовил особую ливрею в Гран-при Лас-Вегаса

Команда начала прощание с чемпионатом.
Вчера, 14:28       Автор: Антон Федорцив
Заубер / Getty Images
Заубер / Getty Images

Конюшня Заубер обновила болид перед очередным этапом сезона-2025. Немец Нико Хюлькенберг и бразильский гонщик Габриэль Бортолето будут пилотировать особенные машины.

Ливрея получила название "Финальный круг". Дизайн призван символизировать последние три гран-при перед сменой названия на Ауди. Обновленные болиды Заубер будет использовать на этапах в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

Заубер дебютировал в Формуле-1 в сезоне-1993. Основатель конюшни Петер Заубер покинул проект в 2016 году. Весной 2024-го Ауди оформила полный контроль над командой и решила сменить название.

К слову, ветеран Хюлькенберг поделился ожиданиями от дебюта Ауди в чемпионате.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер Гран-при Лас-Вегаса

