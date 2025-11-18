Нико Хюлькенберг оценил шансы Ауди в Формуле 1

Исполнительный директор Ауди поделился своими амбициями относительно борьбы за чемпионский титул в ближайшие годы. Напомним, что Ауди выкупила контрольный пакет акций Заубера и со следующего сезона начнёт выступать в Формуле-1.

Пилот Заубера Нико Хюлькенберг оценил перспективы команды:

"Восприятие команды изменится, без сомнения. С учётом заводского статуса и известности марки Ауди к команде будет приковано повышенное внимание, от нас будут ожидать многого. Но нам нужно оставаться реалистами.

Я не жду, что Ауди сразу начнёт выигрывать гонки - мы находимся в начале долгого пути. Это процесс, а у топ-команд, как мне кажется, по-прежнему есть значительное преимущество в вопросах инфраструктуры и многого другого. Но мы не сбавляем темпа.

Надеюсь, мы будем догонять лидеров. Но да, с учётом заводского статуса команды, ожидания от выступлений Ауди в следующем году изменятся".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!