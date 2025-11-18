iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Нико Хюлькенберг оценил шансы Ауди в Формуле 1

Предупредил о завышенных ожиданиях.
Вчера, 12:29       Автор: Валентина Чорноштан
Ауди / Getty Images
Ауди / Getty Images

Исполнительный директор Ауди поделился своими амбициями относительно борьбы за чемпионский титул в ближайшие годы. Напомним, что Ауди выкупила контрольный пакет акций Заубера и со следующего сезона начнёт выступать в Формуле-1.

Пилот Заубера Нико Хюлькенберг оценил перспективы команды:

"Восприятие команды изменится, без сомнения. С учётом заводского статуса и известности марки Ауди к команде будет приковано повышенное внимание, от нас будут ожидать многого. Но нам нужно оставаться реалистами.

Я не жду, что Ауди сразу начнёт выигрывать гонки - мы находимся в начале долгого пути. Это процесс, а у топ-команд, как мне кажется, по-прежнему есть значительное преимущество в вопросах инфраструктуры и многого другого. Но мы не сбавляем темпа.

Надеюсь, мы будем догонять лидеров. Но да, с учётом заводского статуса команды, ожидания от выступлений Ауди в следующем году изменятся".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер ауди Нико Хюлькенберг

Статьи по теме

Середняк Формулы-1 подготовил особую ливрею в Гран-при Лас-Вегаса Середняк Формулы-1 подготовил особую ливрею в Гран-при Лас-Вегаса
В Ауди объявили о своем планах на чемпионский титул В Ауди объявили о своем планах на чемпионский титул
"Трижды был близок": Хюлькенберг вспомнил срыв перехода в гранд "Трижды был близок": Хюлькенберг вспомнил срыв перехода в гранд
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Европа13:27
Защитник Реала получил травму в матче за сборную Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK