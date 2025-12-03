iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хюлькенберг показал шлем на юбилейную гонку в Формуле-1

Немец проведет свой 250-й Гран-при.
Вчера, 22:33       Автор: Андрей Безуглый
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

Пилот Заубер Нико Хюлькенберг готовится к своей юбилейной гонке в Формуле-1.

На этих выходных в Абу-Даби 38-летний немец проведет свой 250-й Гран-при.

Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 еще в 2010 году, однако с тех пор не выиграл ни одной гонки. Зато в текущем сезоне Нико впервые завоевал подиум в Сильверстоуне.

По случае юбилейной гонки пилот представил специальный шлем, который и посвятил грядущему событию.

Ранее также сообщалось, что Хонда пыталась сохранить место Цуноды в Формуле-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Хюлькенберг

Статьи по теме

Нико Хюлькенберг оценил шансы Ауди в Формуле 1 Нико Хюлькенберг оценил шансы Ауди в Формуле 1
"Трижды был близок": Хюлькенберг вспомнил срыв перехода в гранд "Трижды был близок": Хюлькенберг вспомнил срыв перехода в гранд
"Исправно набирал бы очки": Марко посетовал из-за сорванного перехода ветерана в Ред Булл "Исправно набирал бы очки": Марко посетовал из-за сорванного перехода ветерана в Ред Булл
Хюлькенберг: Мы поборемся за высокие места и в Спа Хюлькенберг: Мы поборемся за высокие места и в Спа

Видео

ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка
ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал попытается наблизиться к Барсе, Малиновский против бывшей команды
просмотров

Последние новости

Европа00:42
Эмери установил клубный рекорд Астон Виллы
Европа00:17
Лидс дома уверенно разбил Челси
Европа00:16
Ливерпуль сумел спастись в матче с Сандерлендом
Вчера, 23:58
Европа23:58
Жирона неожиданно уступила в Кубке Испании клубу из третьего дивизиона
Европа23:45
Бавария не без труда одолела Унион в Кубке Германии
Европа23:07
Брентфорд с Ярмолюком без шансов уступил Арсеналу
Формула 122:33
Хюлькенберг показал шлем на юбилейную гонку в Формуле-1
Европа21:50
Реал с дублем Мбаппе разбил Атлетик
Европа21:15
Наполи только в серии пенальти смог пройти Кальяри в Кубке Италии
Другие20:22
Украинская чемпионка Европы получила росийский паспорт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK