Хюлькенберг показал шлем на юбилейную гонку в Формуле-1

Пилот Заубер Нико Хюлькенберг готовится к своей юбилейной гонке в Формуле-1.

На этих выходных в Абу-Даби 38-летний немец проведет свой 250-й Гран-при.

Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 еще в 2010 году, однако с тех пор не выиграл ни одной гонки. Зато в текущем сезоне Нико впервые завоевал подиум в Сильверстоуне.

По случае юбилейной гонки пилот представил специальный шлем, который и посвятил грядущему событию.

Ранее также сообщалось, что Хонда пыталась сохранить место Цуноды в Формуле-1.

