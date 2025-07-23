Хюлькенберг: Мы поборемся за высокие места и в Спа

Пилот Заубер Нико Хюлькенберг уверен, что команда продолжит борьбу.

Напомним, что в Сильверстоуне пилот завоевал первый подиум в карьере, и теперь к этапу в Бельгии команда подходит с оптимизмом.

Этап на Сильверстоуне был незабываемым – и радость, которую принесла нам та гонка, останется с командой навсегда. Но теперь нужно переключать внимание на следующие Гран-при. С учетом того, что в Спа нас ждет уик-энд со спринтом, расписание будет напряженным. В последнее время мы смогли добиться неплохого прогресса на трассе и нам нужно не терять форму, чтобы продолжать хорошо выступать и опережать наших конкурентов. Если мы будем день за днем хорошо делать свою работу, то поборемся за высокие места и в Спа – я в это верю

Ранее также Карлос Сайнс признался, что недоволен отсутствием приглашения в Ред Булл.

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