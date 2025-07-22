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Автоспорт

Сайнс: Я не понимаю, почему меня не пригласили в пару к Максу

Испанец в хороших отношениях с Ферстаппеном.
Сегодня, 18:52       Автор: Андрей Безуглый
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Уильямс Карлос Сайнс признался, что был удивлен отстутствием приглашения от Ред Булл.

По словам испанца, он уже выступал в пару с Максом Ферстаппеном, да и сейчас пилоту хорошо ладят между собой.

Могу лишь сказать, что мы действительно хорошо ладим с Максом. Люди не видят этого со стороны. Между нами было соперничество в наш первый год в Формуле-1 в Торо Россо, но оно было относительно здоровым, если говорить о борьбе. А сейчас мы очень хорошо ладим.

Если причина в этом, то я не понимаю, почему меня не пригласили в пару к Максу. Считаю, на самом деле мы составили бы очень сильную пару в Формуле-1.

Быть напарником Макса непросто никому. Могу лишь сказать, что мне было не настолько тяжело, когда я выступал с Максом. Разумеется, меня невероятно удивило то, насколько он быстрый, какой он безумный пилот. Он станет одним из лучших в истории, если уже не стал. Но первый совместный сезон придал мне уверенности в том, что я умею бороться с любым гонщиком.

Ранее также другой пилот наоборот заявил, что не хотел бы переходить в Ред Булл.

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