Сайнс: Я не понимаю, почему меня не пригласили в пару к Максу

Пилот Уильямс Карлос Сайнс признался, что был удивлен отстутствием приглашения от Ред Булл.

По словам испанца, он уже выступал в пару с Максом Ферстаппеном, да и сейчас пилоту хорошо ладят между собой.

Могу лишь сказать, что мы действительно хорошо ладим с Максом. Люди не видят этого со стороны. Между нами было соперничество в наш первый год в Формуле-1 в Торо Россо, но оно было относительно здоровым, если говорить о борьбе. А сейчас мы очень хорошо ладим. Если причина в этом, то я не понимаю, почему меня не пригласили в пару к Максу. Считаю, на самом деле мы составили бы очень сильную пару в Формуле-1. Быть напарником Макса непросто никому. Могу лишь сказать, что мне было не настолько тяжело, когда я выступал с Максом. Разумеется, меня невероятно удивило то, насколько он быстрый, какой он безумный пилот. Он станет одним из лучших в истории, если уже не стал. Но первый совместный сезон придал мне уверенности в том, что я умею бороться с любым гонщиком.

Ранее также другой пилот наоборот заявил, что не хотел бы переходить в Ред Булл.

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