Аджар решил не торопиться с переходом в Ред Булл
Французский гонщик Изак Аджар оценил собственное положение в структуре Ред Булл. Пилот Рейсинг Буллз готов попробовать силы в старшей команде со временем, сообщает RacingNews365.
"Когда четыре года назад я подписал контракт с системой Ред Булл Рейсинг, целью, конечно, было попасть в команду Ред Булл. И ситуация не изменилась. Это действительно было бы интересно.
Я был бы рад попробовать силы в Ред Булл, хотя бы из любопытства. Но в этот момент я бы не сказал, что полностью контролирую ситуацию. Да, мне удается зарабатывать очки, но мне еще многому придется научиться. Так что разумнее будет пока оставаться в нынешней команде", – заявил Аджар.
В сезоне-2025 молодой француз набрал 21 пункт. Лучший результат дебютанта – 6-е место в Монако. В прошлом году пилот Рейсинг Буллз стал вице-чемпионом Формулы-2.
К слову, руководитель Мерседес Тото Вольфф пожалел из-за поставок двигателей конюшни Макларен.
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