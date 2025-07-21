iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Аджар решил не торопиться с переходом в Ред Булл

Новичок чемпионата не будет форсировать события.
Сегодня, 20:37       Автор: Антон Федорцив
Изак Аджар / Red Bull Content Pool
Изак Аджар / Red Bull Content Pool

Французский гонщик Изак Аджар оценил собственное положение в структуре Ред Булл. Пилот Рейсинг Буллз готов попробовать силы в старшей команде со временем, сообщает RacingNews365.

"Когда четыре года назад я подписал контракт с системой Ред Булл Рейсинг, целью, конечно, было попасть в команду Ред Булл. И ситуация не изменилась. Это действительно было бы интересно.

 

 

Я был бы рад попробовать силы в Ред Булл, хотя бы из любопытства. Но в этот момент я бы не сказал, что полностью контролирую ситуацию. Да, мне удается зарабатывать очки, но мне еще многому придется научиться. Так что разумнее будет пока оставаться в нынешней команде", – заявил Аджар.

В сезоне-2025 молодой француз набрал 21 пункт. Лучший результат дебютанта – 6-е место в Монако. В прошлом году пилот Рейсинг Буллз стал вице-чемпионом Формулы-2.

К слову, руководитель Мерседес Тото Вольфф пожалел из-за поставок двигателей конюшни Макларен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Рейсинг Буллз Изак Аджар

Статьи по теме

Увольнение Хорнера не гарантировало Ред Булл сохранение Ферстаппена Увольнение Хорнера не гарантировало Ред Булл сохранение Ферстаппена
Ред Булл уволит пилота после сезона-2025 Ред Булл уволит пилота после сезона-2025
Марко поразсмыслил о шансах Ферстаппена сохранить титул Марко поразсмыслил о шансах Ферстаппена сохранить титул
Хорнер получил временный бан от Ред Булл Хорнер получил временный бан от Ред Булл

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров

Последние новости

Теннис23:30
Шестая ракетка мира пропустит US Open
Европа22:52
Манчестер Юнайтед подписал лидера Брентфорда
Другие страны22:29
Аль-Кадисия закрыла трансфер лучшего бомбардира Серии A
Европа21:51
Бавария приняла окончательное решение по форварду сборной Германии
Лига Чемпионов21:12
Шовковский озвучил потери Динамо перед стартом Лиги чемпионов
Формула 120:37
Аджар решил не торопиться с переходом в Ред Булл
Европа20:00
Бавария отпустила вратаря в Гамбург
Бокс19:50
Усик обратился к болельщикам после победы над Дюбуа
Бокс19:20
Сиренко впервые прокомментировал свое сенсационное поражение в андеркарде Усик - Дюбуа
Европа19:10
Вильярреал подтвердил трансфер Кинарейкина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK