Вольфф: Не уверен, что решение поставлять двигатели Макларен было правильным

Руководитель Макларен Тото Вольфф признался, что жалеет о решении поставлять двигатели Макларен.

По словам инженера, когда стороны заключали сделку Макларен был далеко позади.

А теперь в роли догоняющих оказался Мерседес, который использует те же двигатели.

Мне это трудно объяснить. Посмотрите, где был Макларен четыре года назад, когда мы заключали с ними соглашение об использовании двигателей Мерседес в последующие годы. Тогда Макларен находился в районе 18-й позиции, поэтому было легко пойти на эту сделку. Но сейчас, зная итог, я уже не уверен, что решение о сделке с Макларен было верным и самым разумным в моей жизни. Макларен сделал все очень здорово в вопросе инженерии и выступает очень хорошо. Сейчас Mercedes на какой-то одной трассе способен побороться за победу, а буквально на следующих выходных мы можем оказаться в минуте позади лидеров. И это неприемлемо. Что для нашей команды и нашего бренда, конечно, неприемлемо.

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