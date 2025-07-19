"Мы с Ландо в сложном положении": Пиастри оценил чемпионскую гонку

Пилоты конюшни Макларен Оскар Пиастри и Ландо Норрис соревнуются за чемпионскую корону в сезоне-2025. Австралиец высказался по поводу конкуренции с партнером по команде, сообщает RacingNews365.

"Я не думаю, что существует какой-то вид спорта, где вы находитесь в почти конфликтном положении с напарником. Мы явно хорошо ладим и очень хорошо сотрудничаем. И мне нравится думать, что очень малая часть успеха команды состоит в том, что мы работаем вместе и пытаемся помочь коллективу. Но в то же время мы также хотим побеждать друг друга еженедельно. Это сложная ситуация, но я считаю, что мы хорошо справляемся с ней. И команда отлично выполняет эту задачу, потому что в прошлом мы много раз видели, как что-то шло не так. Мы с Ландо в сложном положении, но все в порядке", – заявил Пиастри.

Австралийский пилот после половины этапов года остается лидером общего зачета. В свой актив он записал 234 очка. В свою очередь Норрис набрал 226 пунктов.

Тем временем Феррари подготовила обновленную подвеску к Гран-при Бельгии.

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