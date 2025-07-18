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Автоспорт

Феррари использует обновленную подвеску на Гран-при Бельгии

Команда осталась довольна тестами.
Сегодня, 17:10       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Феррари все же обновит болид накануне Гран-при Бельгии, пишет F1i.com.

Напомним, ранее стало известно, что Скудерия намерена была протестировать обновление в рамках второго съемочного дня.

По информации издания, команда осталась проведенными тестами, и используют новую подвеску на Гран-при Бельгии.

Также сообщается, что новую деталь спроектировал технический директор Феррари Лоик Серра. Судя по тестам, она сербезно повысит стабильность болида, оптимизирует дорожный просвет и расширить диапозон рабочих настроек.

Ранее также сообщалось, что Мерседес решил, что делать со своими пилотами.

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