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Автоспорт

Мерседес определился с судьбой своих пилотов в случае прихода Ферстаппена

Андреа Кими Антонелли покинет команду.
Сегодня, 13:20       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

В Мерседес уже вовсю строят планы на случай прихода Макса Ферстаппена, пишет Motorsport Week.

Очевидно, что при переходе нидерландца кому-то из текущих пилотов команды придется уступить ему место.

Джордж Расселл станет партнером Макса, а Андреа Кими Антонелли будет отправлен в аренду.

Наиболее вероятным вариантом для итальянца станет Альпин, который со следующего сезона переходит на двигатели Мерседес.

По ходу сезона французская команда также интересовалась Валттери Боттасом, однако фин заинтересован в Кадиллак.

Ранее также сообщалось, кто еще является кандидатом на место в 11-й команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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