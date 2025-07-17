Мерседес определился с судьбой своих пилотов в случае прихода Ферстаппена
Андреа Кими Антонелли покинет команду.
В Мерседес уже вовсю строят планы на случай прихода Макса Ферстаппена, пишет Motorsport Week.
Очевидно, что при переходе нидерландца кому-то из текущих пилотов команды придется уступить ему место.
Джордж Расселл станет партнером Макса, а Андреа Кими Антонелли будет отправлен в аренду.
Наиболее вероятным вариантом для итальянца станет Альпин, который со следующего сезона переходит на двигатели Мерседес.
По ходу сезона французская команда также интересовалась Валттери Боттасом, однако фин заинтересован в Кадиллак.
Ранее также сообщалось, кто еще является кандидатом на место в 11-й команде.
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