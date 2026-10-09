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"Я — Сатана": Вольфф ответил хейтерам, обвиняющим Mercedes в предвзятости к Расселлу

Руководитель Mercedes Тото Вольфф назвал бессмысленными обвинения в том, что команда намеренно создает проблемы Джорджу Расселлу ради его напарника Кими Антонелли.
Сегодня, 16:59       Автор: Сергей Носенко
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Поводом для критики стал сход Расселла из-за отказа двигателя на Гран-при Малайзии, когда британец занимал третье место. Теперь его отставание от Антонелли в чемпионате составляет 86 очков, а на Гран-при Сингапура он стартует с последнего ряда из-за штрафа за использование дополнительных компонентов двигателя.

Вольфф резко отреагировал на предположения о фаворитизме внутри команды.

"Неужели люди думают, что у меня есть кнопка с надписью: "Отказ двигателя Джорджа — сейчас"? Или что я намеренно создаю неравные условия для пилотов, когда мы боремся за Кубок конструкторов?" — заявил руководитель Mercedes.

Он также отметил, что команда всегда стремилась предоставлять обоим гонщикам одинаковую технику и равные возможности.

"Иногда я читаю, что пишут люди, и нахожу это забавным. Эти люди действительно развлекают меня своими оскорблениями в адрес команды и меня лично. Я уже слышал, что я Сатана", — добавил Вольфф.

Глава Mercedes подчеркнул, что близок с обоими пилотами. Антонелли находится в системе команды с 11 лет, а Расселл присоединился к ней в 17-летнем возрасте.

В качестве доказательства равного подхода Вольфф привел подготовку к Гран-при Сингапура. После того как обновления болида на предыдущем этапе не дали ожидаемого прироста скорости, команда решила использовать разные спецификации машин: Расселл выступает на прежней версии, а Антонелли — на обновленной.

По словам Вольффа, пока Mercedes не знает, какой вариант окажется быстрее. Результаты испытаний также могут повлиять на направление дальнейшей разработки болида к сезону-2027.

Недавно стало известно, что Формула-1 намерена ужесточить правила задних антикрыльев.

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