Рассел получит еще один штраф в нынешнем сезоне

Пилот Mercedes Джордж Рассел заявил, что до конца сезона ему придется получить еще один штраф за замену двигателя.

Британец начнет Гран-при Сингапура с последнего ряда после установки нового силового агрегата. Это связано с тем, что Mercedes превысила разрешенный на сезон лимит двигателей.

"У нас есть лимит в четыре двигателя на сезон, то есть каждый должен пройти по шесть гонок, а впереди еще семь. Поэтому я получу еще один штраф. Сейчас это довольно тяжело", — сказал Рассел.

Решение стало вынужденным после отказа двигателя Рассела на Гран-при Малайзии. Команда рассчитывала сохранить старый мотор до появления запланированного обновления, однако теперь ей не хватает ресурса двигателя еще на семь гонок.

По словам Рассела, Mercedes придется установить еще один новый двигатель после появления обновленной версии, вероятнее всего, на Гран-при США в Остине. Это автоматически приведет к очередному штрафу и старту с конца пелотона.

При этом в Сингапуре Рассел также будет использовать старую спецификацию болида. Mercedes разделила конфигурации машин после того, как новое аэродинамическое обновление, представленное в Малайзии, не дало ожидаемого прироста скорости.

"Машина, на которую я возвращаюсь, стартовала с поула с преимуществом в 0,8 секунды, а Кими на ней выиграл гонку. Важно помнить контекст — это не возврат к машине с начала сезона", — отметил Рассел.

Напомним, пилоты Формулы-1 разошлись во мнениях из-за охлаждающих жилетов.

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