Формула-1 намерена ужесточить правила задних антикрыльев

Формула-1 намерена ужесточить регламент, сообщает The Race.

Уже в следующем сезоне чемпионат может ввести более жесткие ограничения на подвижные антикрылья.

Напомним, что в текущем сезоне уже три команды используют такой вид крыльев - Феррари, Ред Булл и Макларен. И все их версии были одобрены федерацией.

А вот в будущем сезоне требования к антикрыльям ужесточат. На текущий момент известно только о желании изменить окно переключения между режимами с 400 милисекунд до 300.

Ожидается, что все три команды легко выполнят нужное требование без существенных изменений конструкции.

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