Норрис призвал FIA жестче наказывать пилотов

Пилот McLaren Ландо Норрис призвал FIA ужесточить наказания за опасное вождение после массовой аварии на Гран-при Азербайджана.

Инцидент произошел на 36-м круге, сразу после рестарта гонки за автомобилем безопасности. Пилот Alpine Франко Колапинто заблокировал колеса при торможении в первом повороте и столкнулся со своим напарником Пьером Гасли. В результате аварии пострадал и Норрис — его McLaren оказался у стены. Все трое гонщиков сошли.

📹 Así ha sido el accidente en la relanzada causado por Franco Colapinto#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿pic.twitter.com/hoEF6P67Ch https://t.co/WuJaUCBD5S — The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) September 26, 2026

После гонки Норрис заявил, что за подобные ошибки необходимо применять гораздо более серьезные санкции:

"Я считаю, что FIA должна действовать строже и начать дисквалифицировать за подобное. Это просто безответственность со стороны пилотов. Это стоит огромных денег — все детали моей машины теперь в мусоре".

Британец также заявил, что некоторые гонщики не заслуживают выступать в Формуле-1, если продолжают допускать подобные ошибки:

"Пилотов нужно просто дисквалифицировать, потому что это не тот уровень вождения, который заслуживает быть в Формуле-1".

При этом Колапинто избежал дисквалификации. Стюарды признали его виновным в столкновении и назначили 10-секундный штраф, который из-за схода был конвертирован в потерю пяти позиций на стартовой решетке следующего Гран-при.

Сам Колапинто после аварии признал свою ошибку и извинился перед командой, Гасли и Норрисом.

Победу в Гран-при Азербайджана одержал пилот Mercedes Джордж Расселл. Вторым финишировал Макс Ферстаппен, третьим — Исак Хаджар.

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