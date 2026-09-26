"Джошуа - это разминка": Фьюри назвал главный бой, на который хочет выйти

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что после своего ближайшего боя против Энтони Джошуа он собирается устроить трилогию с экс-абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Британский боксер выразил полную уверенность в своем успехе в следующем поединке против соотечественника, после чего хотел бы снова встретиться в ринге с украинцем, которому уже дважды проигрывал.

Читай также: "Трусливые ублюдки": Фьюри гневно отреагировал на возможную отмену боя с Джошуа

"Что я думаю о Джошуа? Да нормальный он, обычный супертяж. Я просто на сто процентов его нокаутирую. Я ему голову отобью и остановлю за шесть-семь раундов. Джошуа для меня - это просто ступенька, разминка перед Усиком. Джошуа - это старый бомжара, бодибилдер. Слишком много железа, мало скорости и кардио. Я пройду через него, как горячий нож через масло.

А потом я хочу его сенсея, Усика - кроличьи зубы. Но хочу бой с ним в США, где будет честное судейство. Я выиграл первые два боя с ним и точно забрал бы решение там, где судят честно.

Но сейчас Эй Джей для меня - это просто тяжелый мешок. Выбью из него все и пойду дальше на Усика. Отличная разминка перед мартом следующего года", - сказал Фьюри в комментарии FurociTV.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality, однако ранее появилась информация, что этот поединок может быть сорван.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!