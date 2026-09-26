Сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль покинул занимаемую должность после неудачного старта в Лиге наций.

Грузинская федерация футбола на своем официальном сайте сообщила о прекращении сотрудничества с 49-летним французским специалистом.

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Новым тренером национальной команды был назначен Рамаз Сванадзе, который ранее работал с молодежной сборной Грузии U-21. 45-летний специалист подписал контракт до конца 2028 года.

Саньоль возглавлял сборную Грузии с февраля 2021 года. За это время национальная команда провела 57 матчей. Под руководством французского специалиста сборная Грузии впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы. На Евро-2024 команда преодолела групповой этап и пробилась в 1/8 финала.

Напомним, что сборная Грузии в первом туре Лиги наций проиграла дома Северной Ирландии (0:1). Свой следующий матч в турнире грузины проведут против Украины 28 сентября.

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