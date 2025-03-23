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Футбол

Сборная Грузии феерически уничтожила Армению и сохранила прописку в Дивизионе B Лиги наций

Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе и компания устроили разгром армянам.
Сегодня, 17:58       Автор: Антон Федорцив
Сборная Грузии / Getty Images
Сборная Грузии / Getty Images

Национальная команда Грузии ошеломила соседей пятью голами в стартовые 35 минут. Открыл счет Китеишвили, который из центра штрафной отправил мяч в сетку рикошетом от Арояна. Далее Микаутадзе, классно пробил с разворота после передачи Кочорашвили.

В середине тайма Чакветадзе после прострела убрал защитника и пробил мимо Чанчаревича. Вскоре Китеишвили точно пробил в ближний угол после перехвата Кварацхелии. Наконец на 35-й минуте Микаутадзе перебросил мяч через кипера, опрометчиво покинувшего ворота.

Сборная Армении размочила счет на старте второй половины. Это Севикян сыграл на опережение после навеса Бичахчяна. Последнее слово было за "крестоносцами" – Кварацхелия оттеснил защитника после заброса и попал в ближний угол.

Сборная Грузии с двумя уверенными победами сохранила место в Дивизионе B. В свою очередь армяне начнут следующий сезон Лиги наций в Дивизионе C.

Лига наций, плей-офф, ответные матчи
Грузия – Армения – 6:1 (первый матч – 3:0)
Голы: Ароян, 4 (автогол), Микаутадзе, 14, Чакветадзе, 23, Китеишвили, 27, Микаутадзе, 35, Кварацхелия, 63 – Севикян, 48

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