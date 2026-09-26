Калинина вывела Украину вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с Италией

В субботу, 26 сентября, в китайском Шеньчжене проходит матчевое противостояние между Украиной и Италией в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2026.

В первом одиночном матче на корт от украинской сборной вышла Ангелина Калинина против Тайры Катерины Грант и принесла команде первое очко, одержав победу над соперницей в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

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Матч продолжался 1 час 26 минут. Калинина за игру один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два из семи брейк-пойнтов.

Кубок Билли Джин Кинг-2026

Полуфинал

Тайра Катерина Грант (Италия) - Ангелина Калинина (Украина) 3:6, 4:6

Италия - Украина 0:1

Во втором одиночном матче встретятся Элина Свитолина и Жасмин Паолини.

Противостояние Украины и Италии будет проходить до двух побед, а в случае необходимости его судьба решится в парном поединке, на который предварительно заявлены Ангелина Калинина и Людмила Киченок с украинской стороны и Сара Эррани и Жасмин Паолини с итальянской.

Победитель встретится в финале со сборной Чехии, которая днем ранее в своем полуфинале обыграла Испанию.

В прошлом году сборная Украины также встречалась с Италией в полуфинале и уступила со счетом 1:2. Итальянки в итоге стали чемпионками, выиграв турнир второй раз подряд.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины одолела Бельгию.

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