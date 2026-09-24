Украина обыграла Бельгию и второй год подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Украины по теннису обыграла Бельгию в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг и вышла в полуфинал турнира.

Решающее очко украинской команде принесли Ангелина Калинина и Людмила Киченок, которые в парном матче обыграли бельгиек Магали Кемпен и Лару Салден.

Перед парной встречей счет в противостоянии был равным — 1:1. В первом матче дня Калинина в трех сетах победила Яну Отципку — 6:7(6), 6:1, 6:1.

Во втором одиночном матче Элина Свитолина уступила Грет Миннен — 7:6(5), 4:6, 4:6. Путевка в следующий раунд определялась в паре.

Для Украины это второй подряд выход в полуфинал финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году украинки также дошли до этой стадии, где проиграли Италии.

В полуфинале, который состоится 26 сентября, Украина сыграет с победителем четвертьфинала Италия — Китай.

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