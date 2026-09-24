Свитолина проиграла Миннен, судьба противостояния Украины и Бельгии решится в паре

Сборные Украины и Бельгии сравняли счет в четвертьфинальном противостоянии Кубка Билли Джин Кинг — 1:1. Во втором одиночном матче украинка Элина Свитолина уступила бельгийке Грет Миннен.

Матч состоялся 24 сентября в Шэньчжэне на хардовом покрытии. Свитолина выиграла первый сет на тай-брейке, однако затем Миннен удалось переломить ход встречи. Бельгийка взяла две следующие партии с одинаковым счетом 6:4.

В результате Миннен победила Свитолину со счетом 6:7(5), 6:4, 6:4, а общий счет четвертьфинального противостояния стал 1:1.

Ранее Ангелина Калинина принесла Украине первое очко, обыграв Яну Отципку — 6:7(6), 6:1, 6:1.

Теперь путевка в полуфинал определится в решающем парном матче. За Украину заявлены Ангелина Калинина и Людмила Киченок, за Бельгию — Магали Кемпен и Лара Салден. Именно такой состав пар был указан в официальной заявке команд на четвертьфинал.

Все четвертьфинальные противостояния в финальной части Кубка Билли Джин Кинг состоят из двух одиночных и одного парного матча.

Напомним, ранее Олейникова вылетела с турнира в Сингапуре.

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