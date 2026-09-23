Новичок сборной Украины продлил контракт с английским клубом

Полузащитник Линкольн Сити и новичок сборной Украины Иван Варфоломеев продлил контракт с английским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт представителя Чемпионшипа.

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22-летний украинский футболист заключил с клубом новый договор, который будет действовать до лета 2030 года.

Предыдущее соглашение с игроком было рассчитано до июня 2029 года.

🤝 Ivan has signed a new deal with the Imps! pic.twitter.com/anlGHqYRNz — Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) September 23, 2026

Напомним, что Варфоломеев перешел в Линкольн Сити из чешского Слована в августе 2025 года за 800 тысяч евро.

Всего за команду украинец уже провел 45 матчей, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи, а в прошлом сезоне вместе с клубом выиграл английскую Лигу 1.

В текущей кампании украинский хавбек сыграл девять поединков, отличившись одним ассистом.

Ранее Варфоломеев получил дебютный вызов в сборную Украины для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций.

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