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Футбол

Новичок сборной Украины продлил контракт с английским клубом

Иван Варфоломеев заключил новый договор с представителем Чемпионшипа Линкольн Сити.
Сегодня, 22:35       Автор: Игорь Мищук
Иван Варфоломеев / Getty Images
Иван Варфоломеев / Getty Images

Полузащитник Линкольн Сити и новичок сборной Украины Иван Варфоломеев продлил контракт с английским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт представителя Чемпионшипа.

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22-летний украинский футболист заключил с клубом новый договор, который будет действовать до лета 2030 года.

Предыдущее соглашение с игроком было рассчитано до июня 2029 года.

Напомним, что Варфоломеев перешел в Линкольн Сити из чешского Слована в августе 2025 года за 800 тысяч евро.

Всего за команду украинец уже провел 45 матчей, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи, а в прошлом сезоне вместе с клубом выиграл английскую Лигу 1.

В текущей кампании украинский хавбек сыграл девять поединков, отличившись одним ассистом.

Ранее Варфоломеев получил дебютный вызов в сборную Украины для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций.

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