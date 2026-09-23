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Игровые футболки, билеты и бонусы — GGBET запускает GG.FAN, программу лояльности для спортивных фанатов

Дополнительная регистрация для участия не требуется.
Сегодня, 16:22       Автор: Василий Войтюк
Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

23 сентября на платформе ggbet.ua  стартует GG.FAN — программа лояльности, в рамках которой болельщики могут превращать ставки на матчи любимой команды в эксклюзивные предметы. Лимитированные предложения доступны для фанатов ФК «Динамо» Киев, ФК «Полесье» Житомир и поклонников украинского баскетбола. В коллекциях команд — игровые футболки, бонусы, билеты на домашние матчи и многое другое.

С 23 сентября каждая ставка на матч «Полесья», «Динамо», матчи сборной по баскетболу и Суперлиги GGBET с коэффициентом от 1,75 автоматически будет засчитываться в рамках программы лояльности. Дополнительная регистрация для участия не требуется — достаточно войти в аккаунт или зарегистрироваться непосредственно на платформе GGBET.UA.

За каждые 100 гривен совокупной суммы ставок на матчи команд участникам будут начисляться 250 коинов, которые можно обменять на бонусы и эксклюзивные предметы.

25 ставок на матчи выбранной команды открывают первую особую награду болельщика — бейдж «Бронзовый фан» для кастомизации игрового профиля и дополнительные 10 000 коинов. 50 ставок приносят статус «Серебряный фан» и 25 000 коинов. Самый высокий статус — «Золотой фан» — и 50 000 коинов можно получить за 100 ставок.

Важно: у каждой команды своя система накопления ставок, и получение наград действует в рамках матчей конкретной команды.

Накопленные коины можно обменять на:

  • игровую футболку команд сезона 2026/2027;

  • билеты на домашние матчи «Полесья», «Динамо» и баскетбольные матчи Суперлиги GGBET;

  • фан-бокс, который содержит уникальные аватар и рамку для кастомизации собственного профиля, а также фрибет 500 грн*;

  • цифровые аватары игроков: «Динамо» — аватары Николая Шапаренко, Владимира Бражко и Андрея Ярмоленко; «Полесье» — аватары Владислава Велетня, Александра Назаренко и Богдана Михайличенко; сборная по баскетболу — аватары Алексея Леня, Святослава Михайлюка и Вячеслава Боброва;

  • кастомную рамку профиля в стиле любимой команды.

Больше о правилах участия в GG.FAN, обмене коинов и других подробностях — здесь.

Напомним, что с 2025 года GGBET является титульным спонсором «Динамо» и официальным спонсором «Полесья», а с 2026 года — титульным партнером ФБУ, титульным спонсором национальных мужской и женской сборных Украины по баскетболу и Чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

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УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.  

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Пропозиція діє з 23.09.26 по 31.12.26 включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України).

*Під наданням фрібету розуміється його придбання гравцем за одну копійку з балансу особистого кабінету гравця.

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