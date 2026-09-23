iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1 определилась с будущими двигателями

С 2030 года будут использоваться турбированные V8.
Сегодня, 15:23       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Формула-1 определилась, какие двигатели будут использоваться в новом регламенте, пишет Autosport.

Напомним, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем продвигал идею возвращения к атмосферным V8, однако столкнулся со сложностями.

Дело в том, что атмосферные двигатели были бы очень шумными, и, вероятней всего, превышали бы допустимый уровень шума на многих городских трассах.

Потому сейчас ключевой идеей является переход на турбированные V8 в 2030 году. Также Формула-1 не хочет отказываться и от гибридной составляющей.

Однако ожидается, что электродвигатель будет более упрощенным и менее мощным, чем текущий.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл объявил о новом контракте своего пилота.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Теофимо может отказаться от титула из-за назначения обязательной защиты Теофимо может отказаться от титула из-за назначения обязательной защиты
Руни угрожает судом другому бывшему форварду сборной Англии Руни угрожает судом другому бывшему форварду сборной Англии
Игровые футболки, билеты и бонусы — GGBET запускает GG.FAN, программу лояльности для спортивных фанатов Игровые футболки, билеты и бонусы — GGBET запускает GG.FAN, программу лояльности для спортивных фанатов
Валенсия назначила нового главного тренера Валенсия назначила нового главного тренера

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Бокс16:58
Теофимо может отказаться от титула из-за назначения обязательной защиты
Европа16:42
Руни угрожает судом другому бывшему форварду сборной Англии
Украина16:22
Игровые футболки, билеты и бонусы — GGBET запускает GG.FAN, программу лояльности для спортивных фанатов
Европа15:48
Валенсия назначила нового главного тренера
Формула 115:23
Формула-1 определилась с будущими двигателями
Европа14:15
Восстановление защитника Барселоны может сильно затянуться
Европа13:09
Звезда Баварии решил свои проблемы со здоровьем
Европа12:25
Бывший защитник Реала продолжит карьеру в Италии
Формула 111:30
Ред Булл продлил контракт со своим вторым пилотом
Европа11:00
Бывший полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK