Формула-1 определилась с будущими двигателями

С 2030 года будут использоваться турбированные V8.

Формула-1 определилась, какие двигатели будут использоваться в новом регламенте, пишет Autosport.

Напомним, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем продвигал идею возвращения к атмосферным V8, однако столкнулся со сложностями.

Дело в том, что атмосферные двигатели были бы очень шумными, и, вероятней всего, превышали бы допустимый уровень шума на многих городских трассах.

Потому сейчас ключевой идеей является переход на турбированные V8 в 2030 году. Также Формула-1 не хочет отказываться и от гибридной составляющей.

Однако ожидается, что электродвигатель будет более упрощенным и менее мощным, чем текущий.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл объявил о новом контракте своего пилота.

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