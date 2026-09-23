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Футбол

Восстановление защитника Барселоны может сильно затянуться

Андреас Кристенсен выбыл на долгий срок.
Сегодня, 14:15       Автор: Андрей Безуглый
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Защитник Барселоны Андреас Кристенсен может пропустить важные матчи, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что датчанин получил травму в матче против Севильи.

Барселона заявила, что у игрока травма левой четырехглавой мышцы бедра, а восстановление займет не больше пары недель.

Однако, теперь сроки восстановления Кристенсена вызывают огромные опасения. Игрок может пропустить около двух месяцев.

Таким образом Кристенсен не сможет помочь своей команде в матчах против Реала и ПСЖ.

Ранее также сообщалось, что звезда Баварии наконец поправил здоровье.

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