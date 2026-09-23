Ред Булл продлил контракт со своим вторым пилотом

Изак Аджар останется еще на сезон.

Ред Булл официально объявил о новом контракте Изака Аджара.

Французский гонщик подписал однолетнее соглашение, так что в следующем сезное останется партнером Макса Ферстаппена.

Напомним, что Аджар проводит свой второй сезон в Формуле-1, хотя был вынужден пропустить три Гран-при из-за травмы.

Несмотря на это, пилот занимает восьмую строчку в личном зачете, набрав 81 очко.

Напомним, что Изак Аджар вернется уже на Гран-при Азербайджана.

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